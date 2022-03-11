В ООН подтвердили использование РФ в Украине запрещенных кассетных боеприпасов

В ООН получили доказательства применения Россией запрещенных кассетных бомб в населенных пунктах Украины. Организация подчеркнула, что применение этого оружия несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

Об этом в Женеве заявила журналистам официальный представитель ООН Лиз Тросселл. Она рассказала о тех подтверждениях, которые получило Управление ООН по правам человека.

"Мы получили проверенные доказательства нескольких случаев применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах. 24 февраля в Центральной городской больнице в Угледаре на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области взорвался кассетный боеприпас, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения, также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и больница. В нескольких районах Харькова были и другие обстрелы кассетными боеприпасами, в результате которых погибли девять мирных жителей и 37 ранены.

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Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующим ведение боевых действий", – отметила Тросселл.

Официальный представитель ООН напомнила российским властям, что применение таких бомб для нападений на мирное население и гражданские объекты считается военным преступлением.

Отметим, что кассетные бомбы состоят из взрывающегося в воздухе пустого снаряда, разбрасывающего десятки или даже сотни более мелких боеприпасов на большую территорию.

Следует иметь в виду, что Российская Федерация не является участником конвенции 2008 года о запрете кассетных бомб. Однако она связана международным гуманитарным правом, в частности запретом на неизбирательные атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты для удара по Чернигову использовали запрещенные в мире фугасные авиабомбы с зажигательнымдействием.