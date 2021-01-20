В ОБСЕ предостерегли Украину от силового возвращения Донбасса и Крыма

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили, что Украине не нужно силовое возвращение временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма по примеру Карабаха, поскольку это не приведет к устойчивому миру.

Такую позицию озвучила глава ОБСЕ Анн Линде в интервью "Европейской правде". В то же время она заявила о том, что нашей стране никогда не стоит забывать о неподконтрольных районах по примеру политики Азербайджана по отношению к Карабаху в последние десятилетия.

"... силу никогда не следует применять, поскольку силе не установить устойчивый мир. И не зря в том же Нагорном Карабахе между сторонами нет мирного соглашения", – подчеркнула политик.

Также она напомнила о том, что Украина выполнила все условия для проведения очередного саммита в "нормандском формате" с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона свою часть обязательств не выполнила, считает она.

"Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", – сказала Линде.

По мнению политика, в участии ОБСЕ в "нормандском формате" нет необходимости, поскольку тот "эффективен в нынешнем составе". ОБСЕ сконцентрировала свои усилия на Трехсторонней контактной группе, уточнила она.

Линде объяснила, почему называет ситуацию на Донбассе не войной, а конфликтом.

"Я не могу использовать такую терминологию, как вы, я глава ОБСЕ, а это – консенсусная организация, которая требует согласия 57 стран. Иногда это помогает, потому что означает, что любое наше решение поддерживают все 57 государств. Но это также означает, что я как глава организации не могу выйти за общую позицию и должна использовать общую лексику", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Линде посетила с официальным визитом Донбасс. В поездке ее сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина стала первой страной, которую министр иностранных дел Швеции Линде посетила как новый глава ОБСЕ.