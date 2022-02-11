В Нацкомиссии по стандартам госязыка заявили о рейдерском захвате: все детали и видео

Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила о рейдерском захвате. В нем обвиняют пятерых из восьми членов комиссии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте и Facebook-странице ведомства. Руководитель обратилась к правительству и правоохранителям, чтобы там провели расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В заявлении отмечается, что пять членов комиссии – Владимир Мозгунов, Наталья Мазур, Данута Мазурик, Александр Мирончук и Юлия Чернобров потребовали созвать срочное заседание. Председатель Орыся Демская предложила провести его после необходимой подготовки, однако Мозгунов провел заседание самостоятельно. В итоге его назначили главой комиссии, а Демскую отстранили.

Видео дня

Также отмечается, что члены комиссии выдавали неправомерные приказы. Кроме того, их обвиняют в срыве заседания, из-за чего более 3 тысяч человек не получили свои сертификаты.

В связи с этим комиссия обратилась к Кабинету министров с просьбой провести служебное расследование. Заявление направлено и правоохранителям – Офису генпрокурора, Госбюро расследований и Нацполицию.

Позднее было обнародовано видеообращение Демской, в котором она заявила, что 11 февраля на 16:00 была запланирована пресс-конференция был сорвана ее коллегами.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый экзамен для чиновников на знание украинского языка был проведен в июле 2021 года. Однако он начался тогда с технических сбоев.