В НАТО заявили о наращивании военного потенциала и готовности дать ответ России

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия российской агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC. По его словам, подход НАТО к России основывается на том, что они называют двойным подходом – обороной и диалогом.

"В настоящий момент мы усилили нашу коллективную оборону и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая численность войск и увеличивая оборонные инвестиции", – сказал Столтенберг.

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Помимо укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, по словам Столтенберга, НАТО будет следить за вооружениями. Он подчеркнул важность санкций, которые были введены против России. Генсек отметил, что их применение следует продолжать наряду с более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Грузия или Украина.

Столтенберг добавил, что на саммите, который состоится в понедельник, 14 июня, в Брюсселе, планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден прибыл в Брюссель на 31-й саммит Организации Североатлантического договора (НАТО). Он намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне.