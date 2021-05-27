В Молдове провели расследование похищения Чауса: результаты привезут в Украину

Председатель следственной комиссии парламента Республики Молдова Василий Нестасе привезет в Украину результаты расследования похищения экс-судьи Николая Чауса. Он обратился к руководству страны письмом, в котором предложил обсудить материалы следствия в Киеве 28-31 мая.

Об этом сообщает издание "Главком". Отмечается, что молдавская сторона также допускает встречу в онлайн-режиме.

"Принимая во внимание настоятельную актуальность вопроса о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, который есть в повестке дня власти Молдовы и Украины, общественного мнения и международных СМИ, следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдовы 9 апреля 2021 года, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате", – говорится в письме.

Письмо адресовано главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, главе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой

Ранее он утверждал, что похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса является прямым посягательством на национальную безопасность Республики Молдова, а в интервью "Главкому" заявил, что правоохранительные органы Молдовы дело уже раскрыли.

На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, Нестасе ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе".

Отметим, по данным журналиста Юрия Бутусова, похищением Чауса занимались работники ГУР Минобороны Украины. Он сообщил, что 9 апреля посол Украины в Молдове был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины господина Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Молдавская полиция считает на основании доказательств, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове с дипломатическими номерами.