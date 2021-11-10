В Минветеранов объяснили, как замсекретаря СНБО Демченко получил статус УБД. Документ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко получил статус участника боевых действий (УБД) на основании сведений о его деятельности в 2014 году. В частности, речь идет о выписке из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Об этом говорится в ответе на запрос аналитика группы "Левиафан" Николая Мельника. Документ обнародован на страницах ведомства и автора в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В ответе подчеркивается, что Демченко получил УБД за участие в антитеррористической операции и обеспечении ее проведения

"На документальном уровне это проработано согласно выписке из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжению главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", – говорится в документе.

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Также в министерстве добавили, что перед предоставлением статуса участника боевых действий каждое лицо проверяют.

"Демченко, ни дня не провоевав и занимаясь угольным схематозом, таки имеет статус УБД. И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии", – прокомментировал ответ Мельник.

Напомним, что ранее в Офисе президента засекретили данные люстрационной проверки Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL журналисты "Радио Свобода" провели расследование и выяснили, что в окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые лоббировали Харьковские соглашения. Среди них и Руслан Демченко.

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