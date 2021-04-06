Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ по окончании карантина не вернется в Минск из-за враждебной риторики белорусских властей

В этом есть очевидная логика. Когда в 2014 году выбирали площадку для переговоров, необходима была страна, в которую могли бы без проблем приезжать представители враждующих сторон. Беларусь, несмотря на ограниченность своего суверенитета и союзнические отношения с Россией, подходила благодаря хорошим отношениям с Украиной. Хотя и в той ситуации у меня, например, нет сомнений, что за украинскими делегатами велось постоянное наблюдение, их разговоры записывались, контакты отслеживались. И для этого даже не нужно было агентов белорусского КГБ. Российские спецслужбы чувствуют себя в Беларуси как у себя дома, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Однако тогда белорусский президент Александр Лукашенко не переставал говорить о дружеских отношениях с Украиной. А теперь перестал. И мы понимаем почему – после массовых протестов белорусов против фальсификации итогов президентских выборов и авторитаризма тупой власти единственной опорой белорусского режима – помимо собственных силовиков – остался Кремль. Из правителя, паразитирующего на российской экономике, Лукашенко превратился в вассала Кремля. Ну и кроме того усилилась его собственная ненависть к Украине – стране, в которой был Майдан и гражданам которой удалось отправить собственного Лукашенко в Ростов. А белорусскому диктатору не хочется в Ростов, ему нужно и дальше грабить Беларусь. И если за это нужно лечь под Путина – проблем нет. Ляжет, куда скажут.

Именно поэтому для нас теперь ездить в Минск – это означает потерять чувство собственного достоинства.

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