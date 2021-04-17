В МИД Украины задержание консула в России назвали провокацией: готовится симметричный ответ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на задержание в Санкт-Петербурге (Россия) украинского консула Александра Сосонюка. Инцидент назвали "очередной провокацией государства-агрессора".

Такое заявление сделал заместитель главы МИД Евгений Енин, передает "УНН". Он отметил, что сейчас Украина готовит симметричный ответ в отношении дипломатов РФ.

"Очередная провокация государства агрессора по Украине на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Согласно существующей практике и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", – сказал Енин.

В эфире канала "Украина 24" он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка домой, так как на территории РФ он в опасности. Енин подчеркнул, что действия российских правоохранителей грубо нарушили нормы Венской конвенции, а дипломат никак не мог быть причастным к тому, что ему инкриминируют.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL сказал, что Сосонюк сейчас находится в украинском дипломатическом учреждении, устанавливаются обстоятельства его задержания ФСБ.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России...В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", – сообщил Николенко.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности на несколько часов задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

Причиной задержания назвали попытку получения закрытой информации украинцем из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Дипломата поймали якобы во время встречи с гражданином России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в феврале в Санкт-Петербурге с ножом напали и ранили дежурного коменданта Генерального консульства Украины.