В МИД Украины сделали заявление об похищении судьи Чауса

Юрий Сергиенко Политика 21:37, 7.04.2021 Обновлено: 21:42, 7.04.2021

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина непричастна к похищению судьи Николая Чауса.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Для установления всех обстоятельств и местонахождения судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.

"Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом", – говорится в пресс-релизе.

Также в МИД подчеркнули, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, не заинтересованные в укреплении сотрудничества между странами.

Кроме того, стороны обсудили обострение Россией ситуации на Донбассе и наращивание войск на границе с Украиной.

Ранее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

  • Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

  • В августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 тысяч за якобы вынесение решения в пользу торговца наркотиками.

  • Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде. Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

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