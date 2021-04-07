У МЗС України зробили заяву про викрадення судді Чауса
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не причетна до викрадення судді Миколи Чауса.
Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоєм, повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.
Для встановлення всіх обставин та місця перебування судді Кулеба запропонував створити спільну робочу групу.
"Міністр зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом", – ідеться в пресрелізі.
Також у МЗС наголосили, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не зацікавлені в зміцненні співпраці між країнами.
Крім того, сторони обговорили загострення Росією ситуації на Донбасі й нарощування військ на кордоні з Україною.
Раніше в МВС Молдови заявили про затримання першого підозрюваного у викраденні судді Чауса.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 квітня стало відомо про викрадення Чауса в Молдові. Це сталося в центрі Кишинева. 4 квітня в мережі з'явилося фото з нібито Чаусом, якого вивезли на територію Румунії.
Дружина судді заявила, що її чоловіка нібито викрали через те, що він збирався повернутися в Україну і дати важливі свідчення. Жінка висловила впевненість у тому, що справу про хабарі Чауса було сфабриковано, а хабар – це провокація НАБУ. Крім того, вона засумнівалася, що суддю дійсно вивезли до Румунії.
У серпні 2016 року Чауса затримали на гарячому під час отримання хабаря в розмірі $150 тисяч за нібито винесення рішення на користь торговця наркотиками.
Суддя сховав частину грошей у скляні банки, які закопав у городі. Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири й автомобіля Чауса. Однак він утік до окупованого Крим, а звідти – в Молдову.