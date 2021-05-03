В МИД рассказали, чем грозит России признание спонсором терроризма

России грозят более жесткие санкции и сильнейший удар по экономике, если Международный суд ООН признает ее спонсором терроризма.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин. Он напомнил, что наша страна подала соответствующий иск в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

"Что мы будем иметь по финалу (в случае признания РФ страной-спонсором терроризма. – Ред.)? Речь идет не просто о какой-либо финансовой компенсации. Мы говорим о том, что российская сторона должна быть признана государством-спонсором терроризма. А с террористами, как неоднократно заявлял сам (президент России Владимир) Путин, разговоров не ведется. С ними не ведется никакой бизнес", – сказал Енин.

Он уточнил, что речь идет о полном отсутствии иностранных инвестиций и доступа к иностранным технологиям, а также ограничении торговли.

"Все это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", – пояснил замглавы МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал Россию страной-спонсором международного терроризма, которая несет угрозу всему миру.

В качестве одного из доводов он привел торговлю заложниками, пояснив, что это и вовсе является прямым терроризмом.