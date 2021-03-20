В МИД ответили на запрет Путина владеть землей в Крыму

Так называемый указ президента РФ Владимира Путина о запрете иметь иностранцам в собственности землю в аннексированном Крыму ничтожен и не имеет правовых последствий для Украины

Об этом OBOZREVATEL в комментарии сообщил представитель МИД Украины Олег Николаенко.

"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", – сказал он.

Николаенко указал на правовую ничтожность такого "указа" Путина.

"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что вопрос лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет обсуждаться на Крымской платформе в этом году.

"Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества", – резюмировал Николаенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцами.