В МИД ответили на запрет Путина владеть землей в Крыму
Так называемый указ президента РФ Владимира Путина о запрете иметь иностранцам в собственности землю в аннексированном Крыму ничтожен и не имеет правовых последствий для Украины
Об этом OBOZREVATEL в комментарии сообщил представитель МИД Украины Олег Николаенко.
"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", – сказал он.
Николаенко указал на правовую ничтожность такого "указа" Путина.
"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", – подчеркнул он.
Дипломат добавил, что вопрос лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет обсуждаться на Крымской платформе в этом году.
"Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества", – резюмировал Николаенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцами.