В МИД отреагировали на позицию Венгрии по миротворцам и закрытому небу над Украиной: пришло время быть честными

В Министерстве иностранных дел отреагировали на отказ венгерских властей поддержать санкции против РФ в сфере энергетики, а также ввести бесполетную зону над Украиной. Там отметили, что позиция "не провоцировать Россию" только дает Кремлю еще больше пространства для агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить страну-оккупанта будут иметь успех.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто отмечает необходимость избежания распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ. По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии", – рассказал представитель ведомства.

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Николенко подчеркнул, что Украина сейчас защищает восточный рубеж НАТО. И, по словам спикера, если Кремлю удастся достичь его преступных целей, то "следующей целью агрессора станут соседние государства.

"Буквально вчера появились доказательства, что ФСБ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор. Венгрия всегда позиционировала себя как защитник прав заграничных венгров. Призываем страну открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине", – отметил Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства призвал партнеров Украины ввести еще более жесткие санкции против РФ, чтобы остановить ее военную машину. "Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает историю, в том числе и самой Венгрии", – резюмировал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против инициативы закрытия неба над Украиной. По его словам, это приведет к боевым действиям в воздухе. Это же касается и миротворческой миссии НАТО, о которой заявляли власти Польши.

Венгрия также отказалась поддержать санкции против РФ, которые "ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Речь идет об эмбарго на российский газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше рассматривают возможность конфискации всего российского имущества в стране.

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