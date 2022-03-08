В Литве выступили за создание специального трибунала из-за агрессии РФ и Беларуси против Украины

В Литве поддержали инициативу о создании специального международного трибунала за агрессию РФ и Беларуси против Украины. Речь идет о расследовании преступлений против человечности и военных преступлений.

Об этом, в частности, заявил бывший глава литовского конституционного суда и один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас. Мнением он поделился в Facebook.

По словам литовского юриста, тщательное расследование действий агрессора крайне необходимо, ведь они угрожают основам существования международного сообщества и базируются на идеологии, направленной против современного международного права.

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"Для этого необходим специальный международный трибунал", – отметил Жалимас.

Он подчеркнул, что вторжение российских войск в Украину и их зверства стали причиной того, что в Литве многое говорили об этой инициативе. Там пришли к выводу вместе с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию спецтрибунала.

Отметим, что инициаторами были представители Украинской ассоциации международного права совместно с британскими юристами. Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году и в свое время ставший основой для Нюрнбергского трибунала. Его деятельность призвана дополнить материалы Международного уголовного суда по расследованию военных и преступлений против человечности в ходе агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России в Украине. Оно будет охватывать инциденты, начиная с российской агрессии 2013 года и по нынешнее время.

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