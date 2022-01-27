В Кремле рассказали, когда состоится визит Путина в Турцию: Эрдоган предлагал посредничество между Украиной и РФ

Глава Российской Федерации Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Турцию для встречи с тамошним президентом Реджепом Эрдоганом как только графики обоих политиков совпадут. Также официальное мероприятие будет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС. Эрдоган надеется, что аудиенция с Путиным внесет позитивную повестку в решение конфликта на Донбассе и для деэскалации военного положения.

"Встреча президентов России и Турции неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов Путина и Эрдогана. У нас сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа наших двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции, а президент Путин с благодарностью принял это приглашение", – указал представитель Кремля.

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В то же время сам Эрдоган рассчитывает на приезд в Киев для встречи с главой государства Владимиром Зеленским в начале февраля. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, он уверен, что Турция может стать подходящей площадкой для дипломатических договоренностей между Украиной и Россией.

"Мы придаем большое значение как визиту президента Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит состоится в начале следующего месяца", – указал Реджеп Эрдоган в беседе с журналистами.

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