В комитете ВР пытаются сфальсифицировать текст закона об олигархах, – Завгородний

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны пытается по указанию Офиса президента сфальсифицировать финальный текст скандального законопроекта об олигархах.

Об этом заявил народный депутат (ОПЗЖ) Юрий Завгородний, сообщает "Главком".

"Я знаю, что в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны пытаются сегодня сделать определенные противозаконные манипуляции, выполняя указание Офиса президента. То, что пытаются сделать, если они это сделают вопреки тому, что проголосовано в сессионном зале, это уголовное преступление", – заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

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По его словам, на уровне комитета хотят предусмотреть в тексте закона, что полномочия назначать олигархов получит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.