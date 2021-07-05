В Киеве стартовал форум 'Украина 30. Международная политика'

С понедельника, 5 июля, в Киеве будет проходить всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика". Его основными темами станут стратегические цели государства, в частности относительно евроинтеграции и вступления в НАТО.

Мероприятие, которое продлится три дня, традиционно открыл президент Владимир Зеленский, передает сайт его Офиса. OBOZREVATEL будет следить за событием онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Темы форума:

интеграция Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО);

практические измерения государственной внешней политики;

энергетическая безопасность страны.

Во время выступления Зеленский рассказал, что главными национальными интересами Украины являются мир, деоккупация Крыма и восстановления территориальной целостности нашей страны.

Видео дня

Также на мероприятии обсудят вопросы поддержки украинского бизнеса, в частности на внешних рынках. Отмечается, что это является одним из приоритетов внешней политики. Также будут поднимать вопрос энергетической дипломатии, развития логистических возможностей страны и вероятных совместных транспортных и инфраструктурных проектов.

Кроме Зеленского, к участию в форуме привлекли представителей Офиса президента, Министерства иностранных дел (МИД) и других ведомств, народных депутатов, представителей Евросоюза, международных партнеров и экспертов.

За трансляцией мероприятия можно следить на YouTube-канале по ссылке и на Facebook-странице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу по популяризации физической активности среди граждан, которая получила название "Здоровая Украина".