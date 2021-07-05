Мир, вступление в НАТО и противодействие РФ: главное из выступления Зеленского на форуме 'Украина 30'

Главными национальными интересами Украины являются мир, деоккупация Крыма и восстановления территориальной целостности нашей страны.

Об этом в понедельник, 5 июля, на форуме "Украина 30. Международная политика2 заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что противодействие агрессии, незаконная аннексия Крыма и война в Донбассе – это вызов всему миру.

По словам Зеленского, наша страна сделала достаточно, чтобы получить "путевку" в НАТО.

"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И залога благосостояния. Государство и украинский народ сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО", – отметил Зеленский.

Видео дня

Глава Украины подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" является ловушкой. Зеленский заявил, что вся Европа должна объединиться в противодействии этой энергетической угрозе.

"Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", – сказал гарант Конституции.

Также в своем выступлении президент особое внимание выделил противодействию информационной агрессии и пропаганде и формированию позитивного имиджа Украины за рубежом для бизнеса, образования, туризма.

Кроме того, Зеленский надеется, что ко Дню Независимости удастся утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

"Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу по популяризации физической активности среди граждан, которая получила название "Здоровая Украина"