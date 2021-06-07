В Киеве начался съезд "Европейской Солидарности": участников поздравил Туск

В Киеве на арт-заводе "Платформа" проходит съезд партии "Европейская Солидарность". Более тысячи делегатов со всех уголков Украины собрались в большом креативном пространстве, созданном на территории бывшего советского комбината.

Участников съезда приветствовал Президент "Европейской народной партии" Дональд Туск, который направил письмо к съезду, сообщила пресс-служба "ЕС" (чтобы посмотреть прямую трансляцию можно здесь).

"От имени ЕНП я рад приветствовать делегатов нашей сестринской партии "Европейская Солидарность" и передать слова благодарности за ваши искренние усилия в развитии европейской, демократической, независимой Украины. Сегодня и Украина, и ЕС переживают период сложных системных вызовов – от коронавирусной пандемии, которая изменила нашу жизнь, поразила наши экономики и социальные системы, в угроз безопасности – агрессивного поведения России, усиление авторитарных режимов Путина и Лукашенко. Эти проблемы тяжелые и требуют мощных, эффективных, а главное солидарных ответов. И поиск этих ответов – наша общая задача", – отметил Туск.

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"Будьте уверены, что ЕС, а главное представители нашей самой влиятельной политической семьи "Европейской народной партии" неизменно поддерживают украинский народ в вашей борьбе за суверенитет, территориальную целостность и европейское будущее. Мы благодарны "Европейской Солидарности" и ее руководству за сохранение лидерства в продвижении демократического и европейской повестки дня в украинской политической и общественной жизни, за продвижение общих европейских ценностей и активную роль в деятельности семьи ЕНП", – отметил политик.

"Дорогие участники съезда, я желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий, светлых идей, которые укрепят ваши позиции в политической жизни Украины и будут способствовать процветанию государства через интеграцию в ЕС и безопасности через интеграцию в НАТО. Вы можете всегда рассчитывать на поддержку ЕНП в этой сложной борьбе за наше общее будущее. Я остаюсь твердо убежденным, что нет Европы без Украины", – говорится в приветствии Президента ЕНП.

Поздравил участников "Европейской Солидарности" и мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития. Ибо будущее нашего государства в большой европейской семье. И украинский народ свой выбор сделал. Мы должны быть сильными и настойчивыми, чтобы построить успешную, богатую и европейскую Украину. Как бы не было сложно, наше государство не должно упустить шанс на демократическое и свободное будущее. Верьте в себя. Верьте в Украину", – сказал Кличко в видеообращении.

Обратился к участникам также украинский поэт, прозаик, переводчик Юрий Андрухович.

"Диалог с властью в Украине – не такая простая штука, и наша история не много таких периодов знала. Но он был и был очень продуктивный. Это отражалось и на том общем общественном нерве, общественном настроении, которое формировало волонтерское движение, добровольческие батальоны. Который также формировал особую культурно-художественную активность – возникновения новых фестивалей, в общем художественных проектов. Большой скачок вверх и вперед в книго-издательском деле, конечно кинематограф. На сегодня этого диалога просто нет. Потому что власть в Украине его избегает", – уверен он.

"Она исходит из тех навыков, которыми обладает, а это навыки телевизионного шоу-бизнеса. Взаимодействие с властью, которое было возможно и даже желательно в предыдущей политической каденции, на сегодняшний день фактически остановлено. Но следует все время быть начеку, потому что сериал предусматривает неожиданные очень ходы. Таким неожиданным ходом может быть что-то такое, что мы проснемся завтра в другой стране. Поэтому засыпать нельзя, и все время следить, и быть наготове", – призвал писатель.