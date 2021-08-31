В Ивано-Франковске мэр пригрозил увольнениями невакцинированным сотрудникам горсовета

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал работников горсовета вакцинироваться против коронавируса. В случае отказа – пригрозил лишением премий и сокращением с работы.

Он коротко предупредил коллег: "Пора колоться", и дал на это две недели. Такой пост чиновник разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники исполнительного комитета городского совета Ивано-Франковска должны быть полностью вакцинированы.

Единственной приемлемой "отмазкой" от получения прививки он назвал подтверждение о наличии у человека противопоказаний к вакцинации. Это должна быть заверенная врачом справка.

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"Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех" – заявил мэр.

Он подчеркнул, мол, если коллеги не соглашаются – пусть пишут заявления на увольнение. Иначе в мэрии будет депремирование и сокращение с рабочих мест.

"Это людей мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", – подытожил Марцинкив.

Отметим: в Министерстве здравоохранения утверждают, что вакцинация против коронавируса в Украине является добровольной и принудительно в стране иммунизировать никого не могут, ведь это противоречит Конституции. Ранее в Минздраве говорили, что, например, учителей в случае отказа делать прививку увольнять с работы не должны. В то же время, если большинство коллектива будет невакцинированным, его переведут на дистанционное преподавание.

С начала кампании вакцинации в Украине сделали более девяти миллионов прививок. За прошедшие сутки, 30 августа, вакцинировали 150 482 человека. В общем 5 359 416 украинцев получили первую прививку, а полностью иммунизированы 3 722 707 человек (обеими дозами вакцины).

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал отменить праздничные линейки до 1 сентября в городе. По его словам, массовое скопление людей во время торжеств может ухудшить ситуацию в облцентре с заболеваемостью коронавирусом.