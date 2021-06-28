В Италии стартует саммит Большой двадцатки: что обсудят

В субботу, 28 июня, в Италии начинается саммит Большой двадцатки, где могут обсудить украинский вопрос. Министры иностранных дел уже прибыли на форум.

Мероприятие проходит в замке Бари. На саммит приехали министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, мэр Бари Антонио Декаро и президент региона Апулии Микеле Эмилиано. Об этом сообщает издание ANSA.it (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Основной вопрос в повестке дня – борьба с коронавирусом. 30 июня главы делегаций примут участие в мероприятии "Роль материально-технического обеспечения в готовности и реагировании на пандемию COVID-19 и будущие гуманитарные кризисы в области здравоохранения".

Видео дня

Известно, что также в Матере состоится совместное заседание министров иностранных дел и развития.

Кроме того, в Бриндизи визит завершится короткой поездкой на гуманитарную базу Организации Объединенных Наций (СГПООН) и США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главы стран и правительств Европейского Союза накануне в Брюсселе обсудили и не согласились провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. С таким предложением ранее выступила канцлер Германии Ангелы Меркель.