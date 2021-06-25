Лидеры ЕС отказали Меркель провести саммит с Путиным – СМИ

Главы стран и правительств Европейского Союза накануне в Брюсселе обсудили и не согласились провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. С таким предложением ранее выступила канцлер Германии Ангелы Меркель.

Об отказе других лидеров ЕС написало Bloomberg. Агентство ссылается на информацию от дипломатических источников.

Отмечается, что инициатива Меркель и Макрона даже не вошла в итоговое заявление саммита по России. Причиной назвали то, что в ряде стран Восточной Европы предупредили, что готовы будут наложить вето на такой документ.

В комментариях журналистам канцлер Германии заявила, что ответная реакция от лидеров стран Евросоюза для нее была прогнозируема. В то же время она призналась, что все-таки ожидала от них "более смелого шага".

Видео дня

Агентство отметило, что Евросоюз не проводил переговоры на высшем уровне с Путиным после оккупации Крыма в 2014 году, но Меркель утверждала, что ЕС не может постоянно передавать предложения об отношениях с Россией Белому дому, пока лидер США Джо Байден "пытается установить контакт". Все же ее предложение, которое было одобрено президентом Франции Эммануэлем Макроном, встревожило многих других лидеров.

"Кремль не понимает бесплатных уступок", - сказал премьер-министр Латвии Артурс Кариньш перед началом переговоров. "Кремль понимает силовую политику".

Напомним, что саммит ЕС запланировали на 24-25 июня, главными темами на нем стали отношения Евросоюза с Российской Федерацией и Турцией.

Ранее Германия и Франция выразили намерение пригласить президента России Владимира Путина на саммит глав государств Европейского Союза. В частности, Меркель и Макрон указали на необходимость перезагрузки и новой стратегии взаимодействия ЕС с Кремлем после женевского саммита российского и американского президентов.

Также канцлер Германии заявила, что Евросоюз должен искать пути прямых переговоров с российским лидером. По ее словам, необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, а также составить список общих стратегических интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России раскритиковали принятия ПАСЕ резолюции о нарушении оккупантами прав крымских татар в Крыму. Глава Госдумы Вячеслав Володин даже пригрозил, что автору документа – депутату от Исландии Сунне Эварсдоттир – могут запретить въезд в страну.