В Ирпене 206-й батальон теробороны вместе с Порошенко эвакуируют местных женщин и детей. Фото и видео
Бойцы 206-го батальона территориальной обороны проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи и окрестных населенных пунктов. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются Петр Порошенко с супругой.
Все автобусы 206-го батальона территориальной обороны, который находится под шефством Петра Порошенко, созданного на базе "Европейской Солидарности", участвуют в эвакуации населения из Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба политика.
Сегодня еще 400 женщин и детей уехали в столицу. После этого автобусы 206-го батальона вернутся в Ирпень, где продолжат эвакуацию. Людей перевозят в Киев на Центральный железнодорожный вокзал, откуда они поездами поедут на запад Украины.
Жители почти разрушенного города были рады и благодарны за помощь и спасение. Многие со слезами встречали Петра Порошенко и бойцов батальона.
"Не беспокойтесь, мы сразу же всех довезем на железнодорожный вокзал", - успокоил людей Порошенко.
"Друзья, мы вернем Украину", - подчеркнул он.