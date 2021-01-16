В Харькове открыли уголовное производство из-за признания Кернеса мером

В Харькове открыли уголовное производство из-за признания Геннадия Кернеса мером без присяги городского головы.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

"Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", – написала Мустафаева.

Она прикрепила фото письма-ответа прокуратуры Харьковской области на ее обращение.

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