В Харькове открыли мемориальную доску Кернесу

На здании харьковского горсовета сегодня торжественно открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу. Церемония была приурочена ко Дню Харькова – как сообщил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов, для него было символичным открыть памятный знак именно к этой дате.

“Это человек, который сделал для Харькова самое главное: он сумел заставить харьковчан полюбить свой город. Он сумел сделать так, что Харьков начал неимоверными темпами развиваться. Он стал динамичным городом. О Харькове начали по-другому говорить. Динамика, которую Кернес вселил в души харьковчан, живет и сегодня”, – заявил Терехов.

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Нынешний руководитель города также высказал слова благодарности Кернесу за сформированную им команду и заявил про готовность сохранить как динамику позитивных преобразований города, так и традиции, заложенные предыдущим мэром Харькова.

На мемориальной табличке изображен сам Кернес, а также ряд памятных мест Харькова: парк Горького, станция метро "Победа", памятник "Ника", сквер "Стрелка". Как отметил сын предыдущего мэра Кирилл Кернес во время торжественной процедуры – “здесь изображены те места, в которые Геннадий Кернес вложил свои силы”.

Напомним, Геннадий Кернес трижды избирался мэром Харькова и занимал этот пост с 2010 по 2020 гг. Умер он в ночь с 16 на 17 декабря 2020 года в немецкой клинике "Шарите", в которой лечился от осложнений после коронавируса.