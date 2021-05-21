В Николаеве не смогли отменить русский язык, как региональный: Креминь назвал это позором

Николаевский городской совет 20 мая не отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе. Не хватило всего лишь пяти голосов.

Об этом пишет местное издание "Никвести". В то же время появилась реакция языкового омбудсмена Тараса Креминя, заявившего о позоре.

Так, отмену решения №19/4 от 21 августа 2012 года поддержали только 23 депутата при 28 необходимых. Против проголосовали 7, один воздержался, а 15 – решили не голосовать.

Не голосовали или воздержались:

12 депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь",

4 депутата от "Слуги народа",

5 депутатов от Партии Шария,

2 депутата от партии "Наш край".

По словам уполномоченного по защите государственного языка Креминя, такие результаты позорны для депутатов. Он напомнил им о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который является обязательным к исполнению.

"Лучшая слава для таких избранников – обнародование их фамилий и публичные объяснения избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такую бездеятельность органов местного самоуправления", – написал омбудсмен в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе было отменено решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.