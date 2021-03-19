В 'Голосе' призвали правительство разблокировать работу музыкальной индустрии в Украине

Народный депутат "Голоса" Ярослав Рущишин на базе Комитета по вопросам экономического развития инициировал круглый стол с артистами, чтобы решить проблему сбора роялти и работы музыкальной индустрии.

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы. Как отмечается в сообщении, Министерство экономики третий месяц подряд блокирует работу музыкальной индустрии, которая не может получить роялти, – ведомство не подписывает приказ об аккредитации организаций, собирающих деньги для артистов.

Как отметил нардеп, комитет будет обращаться в Минэкономики, чтобы выяснить, почему приказ до сих пор не подписывают. По его словам, отсутствие согласия на рынке привело к взаимной блокировке деятельности в этой сфере, от чего страдают тысячи авторов, как украинских так и зарубежных. Это негативно отражается на имущественном состоянии авторов, доходы которых уменьшились из-за пандемии и общего кризиса отрасли.

"Любая индустрия нуждается не столько в активном вмешательстве государства в процессы, сколько способности государства выступить в роли посредника, который создает соответствующие возможности для развития той или иной отрасли. А уже потом рынок должен самостоятельно отрегулировать внутренние процессы, поскольку чрезмерная зарегулированность со стороны государства фактически его обездвиживает", – отметил Рущишин.

Нардеп подчеркнул, что продукт, способный конкурировать, может "родиться" только там, где четко выдержан баланс сил.

"Надеюсь, что нам удалось сделать первый шаг к развитию рынка авторских прав в Украине. Это наш имидж и борьба за качество украинского, конкурентоспособного продукта, который может "родиться" только в среде, где четко выдержан баланс сил", – сказал он.