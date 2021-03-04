В 'Голосе' дали показания в ГБР относительно кнопкодавства нардепов за назначение Шкарлета

Народный депутат партии "Голос" Инна Совсун дала показания в Государственном бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в уголовном производстве о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Как сообщили в пресс-службе политсилы, производство открыли по заявлению депутата по статье 364-2 УК. Там напомнили, что во время голосования зафиксировали случаи кнопкодавства.

"Я пришла в качестве свидетеля в Госбюро относительно расследованич кнопкодавства депутатов в Раде и рассказала о всех собранных доказательствах этого преступления. Недостаточно просто зафиксировать нарушения. Нужно довести это дело до конца, чтобы показать – кнопкодавство не может остаться безнаказанным", – сказала Совсун.

Она рассказала, что сейчас следователь ГБР работает над тем, чтобы получить дополнительные видео голосования, в частности от Управления госохраны. Как отметила нардеп, их нет, но "Голос" подал обращение в Офис генпрокурора о том, что УГО нарушило закон, не предоставив видео по запросу народных депутатов. По данному факту, по ее словам, также уже открыто уголовное производство.

"Если депутаты Верховной Рады нарушают законы, это означает, что любой может также это делать. Если мы не накажем кнопкодавов, то презираем законы, которые же и пишем. Нет ни одного депутата в парламенте, который бы сказал, что за Шкарлета в зале было 226 голосов. Все понимают, что его назначили с нарушениями. И даже нарушение в один голос является решающим", – сказала Совсун

Представительница "Голоса" выразила убеждение, что ГБР сможет получить записи голосования и установить не только за кого кнопкодавили, но и имя депутата, который это делал.

"Надеемся, что в ближайшее время мы получим результаты расследования. И если докажут кнопкодавство, мы сможем обратиться в суд", – подчеркнула нардеп.