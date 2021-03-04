В "Голосе" дали показания в ГБР относительно кнопкодавства нардепов за назначение Шкарлета

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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В 'Голосе' дали показания в ГБР относительно кнопкодавства нардепов за назначение Шкарлета

Народный депутат партии "Голос" Инна Совсун дала показания в Государственном бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в уголовном производстве о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Как сообщили в пресс-службе политсилы, производство открыли по заявлению депутата по статье 364-2 УК. Там напомнили, что во время голосования зафиксировали случаи кнопкодавства.

"Я пришла в качестве свидетеля в Госбюро относительно расследованич кнопкодавства депутатов в Раде и рассказала о всех собранных доказательствах этого преступления. Недостаточно просто зафиксировать нарушения. Нужно довести это дело до конца, чтобы показать – кнопкодавство не может остаться безнаказанным", – сказала Совсун.

Она рассказала, что сейчас следователь ГБР работает над тем, чтобы получить дополнительные видео голосования, в частности от Управления госохраны. Как отметила нардеп, их нет, но "Голос" подал обращение в Офис генпрокурора о том, что УГО нарушило закон, не предоставив видео по запросу народных депутатов. По данному факту, по ее словам, также уже открыто уголовное производство.

Инна Совсун в ГБР

"Если депутаты Верховной Рады нарушают законы, это означает, что любой может также это делать. Если мы не накажем кнопкодавов, то презираем законы, которые же и пишем. Нет ни одного депутата в парламенте, который бы сказал, что за Шкарлета в зале было 226 голосов. Все понимают, что его назначили с нарушениями. И даже нарушение в один голос является решающим", – сказала Совсун

Представительница "Голоса" выразила убеждение, что ГБР сможет получить записи голосования и установить не только за кого кнопкодавили, но и имя депутата, который это делал.

"Надеемся, что в ближайшее время мы получим результаты расследования. И если докажут кнопкодавство, мы сможем обратиться в суд", – подчеркнула нардеп.

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