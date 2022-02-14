В Германии заговорили о конфискации недвижимости российских олигархов в случае агрессии РФ против Украины

В немецком бундестаге предложили конфисковать недвижимость олигархов из Российской Федерации. Это могло бы стать санкционной мерой в случае вторжения сил страны-агрессора в Украину.

С инициативой выступил замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф в эфире телеканала Bild TV. Его слова процитировало издание DW.

Так, депутат заявил, что некоторые российские олигархи "обладают огромными владениями в Германии". По его мнению, их нужно реквизировать, если есть сомнения в финансировании.

"В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – предложил Ламбсдорф.

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Среди других возможных штрафных мер он назвал ограничение свободы перемещения и замораживание счетов олигархов из РФ. Депутат бундестага призвал немецкое правительство более политически подходить к этому санкционному вопросу, поскольку до сих пор у них преобладало чисто юридическое понимание таких санкций.

Ламбсдорф выразил убеждение, что главе России Владимиру Путину должно быть ясно одно – "нападение на Украину будет означать конец отношений с Европой". В этом случае экономическое взаимодействие Германии и РФ будет сведено к совершенному минимуму, страну постигнет запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

"Экономическая цена (вторжения в Украину. – Ред.) будет такой высокой, как никогда раньше", – подытожил немецкий депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне заявили о готовящихся списках представителей экономической элиты РФ для применения санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут затронуть людей из окружения главы России Владимира Путина.