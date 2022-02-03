В Генштабе отказались сообщать, состоит ли на воинском учете Зеленский, и назвали причину

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не стали отвечать, состоит ли на воинском учете глава государства Владимир Зеленский. Свой отказ они пояснили вероятностью провокаций в непростое для страны время.

Соответствующую реакцию из центрального органа военного управления получили журналисты "Украинских новостей" в ответ на официальный запрос. В нем они просили указать, состоит ли действующий гарант на воинском учете и если нет, то какой у него сейчас статус.

"Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию, соответствующим распорядителем информации", – пояснили в официальном письме.

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Также в Генштабе обратили внимание, что согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий (заказов), подлежат брони для вызова из резерва. При этом объем, порядок и организацию их военных обязанностей определяет Кабинет министров и указы украинского гаранта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подписал указ о создании профессиональной военной армии в Украине с соответствующими преференциями для солдат.