В ГБР, незаконно следящем за Порошенко, знали о его запланированных визитах в Стамбул и Варшаву, – адвокат

В Государственном бюро расследований (ГБР) знали о планируемых визитах пятого президента Петра Порошенко в Стамбул и Варшаву. Сообщение учреждения о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за политиком ведется незаконная слежка.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 6 января, написал адвокат лидера "Европейской солидарности" Игорь Головань. Он отметил, что власть "окончательно превратила ГБР в сливной бачок"

"В еще одном анонимном тексте кто-то в ГБР делает удивительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. Тот факт, что не только ГБР, но и другие украинские спецслужбы не с государством-агрессором соревнуются, а незаконно следят за пятым президентом – общеизвестен", – констатировал Головань.

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По его словам, теперь учреждение должно опубликовать записи разговоров о предварительном планировании зарубежных визитов пятого президента.

"Но если уже признали факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенжеров, пусть уже опубликуют записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Петра Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками", – написал адвокат.

"Татаров, его научная воспитанница ее честь Бортницкая, прокуроры и следователи ГБР сегодня с готовностью выполняют какие-либо прихоти власти, организуя политически мотивированные преследования лидера украинской оппозиции Петра Порошенко", – резюмировал Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский райсуд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела по госизмене, по которой политик проходит как подозреваемый. Под действие решения также попали активы "5 канала" и "Прямого".