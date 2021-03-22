В "Евросолидарности" назвали условие, при котором поддержат внеочередное заседание Рады
"Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады, но при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.
Как сообщила пресс-служба политсилы, прежде всего речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособности обеспечить страну вакцинами.
"По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тысячам человек. Это не охватывает и процента населения. Это – провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев", – говорится в заявлении партии.
Представители "ЕС" требуют проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.
"Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство по обслуживанию Слуги N1, этот "мощный орган" должен рассматривать важнейшие вопросы", – отметили в "Евросолидарности".
По внеочередному заседанию парламента, то в партии требуют включить в него вопрос о создании ВСК по расследованию государственной измены во время передачи России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера; законопроекты "Европейской Солидарности" по противодействию российской пропаганде и наказанию за коллаборационизм.
"Что касается последнего, мы не настаиваем на авторстве и готовы оформить его как общую инициативу со "Слугами народа"", – добавили в "ЕС".
"Наконец, логическим результатом рассмотрения воскресных событий у Офиса президента на Банковой могло бы стать голосования за инициированное нами Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий. Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненка стала политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", – отметили в заявлении.
В то же время в партии констатировали, что "стоимость "уборки" на Банковой" явно завышена, поскольку "клининговые компании оценивают стоимость работ в 50-70 тысяч гривен, а далеко не в два миллиона, согласно калькуляции Офиса".
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, которая завершилась погромами – протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.