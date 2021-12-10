В ЕС заявили, что Россия завела переговоры по Донбассу в тупик: любое угрожающее поведение неприемлемо

В Европейском Союзе заявили, что отказ Российской Федерации признавать себя участником войны на Донбассе привел к заморозке переговорного процесса в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Также в Европе подчеркнули, что договоренности, достигнутые два года назад на последнем заседании "нормандского" саммита до сих пор не реализованы. Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии РФ против Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет издание "Укринформ".

В заявлении идет речь о том, что хотя договоренности последнего "нормандского" саммита и были достигнуты на техническом уровне в группах ТКГ, они по-прежнему остаются заблокированными на политическом уровне.

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Также в ЕС обеспокоены ухудшением ситуации на Донбассе вследствие стремительного роста нарушений режима прекращения огня и скопления Россией войска вблизи границы.

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение является неприемлемым. Мы призываем Россию придерживаться существующих механизмов в рамках Венского документа относительно прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - заявили в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), Российская Федерация категорически отвергла предложение Украины о прекращении огня на Донбассе. Также РФ не поддержала инициативу по открытию КПВВ и обмену пленными.

Напомним, представитель украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что на заседании ТКГ представители РФ потребовали, чтобы украинский парламент принял план действий по политическому урегулированию ситуации вместе с псевдо-республиками "ЛНР" и "ДНР". Вместе с тем, Гармаш отметил, что Верховная Рада такой документ никогда не примет, поскольку не признает эти "республики" и их "власти".

Как известно, США намерены выступить активным участником мирного процесса по оккупированному Россией Донбассу. Это может происходить параллельно с "нормандским форматом".

К слову, представители Белого дома после разговора президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина якобы предположили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Украину по вопросу Донбасса. Однако позднее эту информацию в администрации американского лидера опровергли.