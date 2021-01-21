Главы ЕС заверили Зеленского во всеобъемлющем пересмотре Соглашения об ассоциации в 2021 году

В 2021 году Украина и Европейский Союз начнут всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщается в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому от глав Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. О содержании документа 21 января сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

Уточняется, что письмо было направлено Зеленскому по итогам 22-го саммита Украина-ЕС (он состоялся 6 октября 2020 года).

Европейские политики высказали надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС "будет таким же насыщенным, как и предыдущий".

В частности, в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

Страна и ЕС планируют расширить свое сотрудничество в цифровой и экологической сферах. Также в ЕС анонсировали скорое подписание соглашение о совместном авиационном пространстве.

"Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", – добавили в ОП.

В письме топ-чиновники ЕС пообещали продолжать поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщается, что Евросоюз поспособствует скорейшему получению страной вакцин от COVID-19.

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