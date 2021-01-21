Главы ЕС заверили Зеленского во всеобъемлющем пересмотре Соглашения об ассоциации в 2021 году
В 2021 году Украина и Европейский Союз начнут всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации.
Об этом сообщается в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому от глав Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. О содержании документа 21 января сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.
Уточняется, что письмо было направлено Зеленскому по итогам 22-го саммита Украина-ЕС (он состоялся 6 октября 2020 года).
Европейские политики высказали надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС "будет таким же насыщенным, как и предыдущий".
В частности, в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.
Страна и ЕС планируют расширить свое сотрудничество в цифровой и экологической сферах. Также в ЕС анонсировали скорое подписание соглашение о совместном авиационном пространстве.
"Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", – добавили в ОП.
В письме топ-чиновники ЕС пообещали продолжать поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщается, что Евросоюз поспособствует скорейшему получению страной вакцин от COVID-19.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
6 октября-2020 Зеленский принял участие в работе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.
Полный текст совместного заявления по итогам Саммита можно прочесть тут.
Зеленский отметил, что получил заверение лидеров Европейского Союза, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.