В "ЕС" требуют от Офиса генпрокурора объяснить саботаж заседания по делу генерала Павловского

Офис генерального прокурора должен объяснить обществу, на каком основании прокуроры сознательно саботируют апелляционное заседание по делу генерала Павловского, фактически затягивая период его содержания под стражей на неопределенный срок.

Об этом заявили народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" у Офиса генерального прокурора Украины, сообщила пресс-служба "ЕС". Они отметили, что во время встречи подчиненные генпрокурора пытались привести причины, почему это произошло, почему прокуроры не присутствовали на заседании.

"Но эти объяснения не выглядели достоверными. По итогам встречи, по словам Генерального прокурора, будет проведена проверка обстоятельств, почему так произошло, и я надеюсь, что виновные будут наказаны", – сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

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"Сейчас очень откровенно проступает политический характер заказности этого дела", – добавил он.

Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что международная практика признает пытками действия подобные тому, что осуществляет сейчас прокуратура.

"По квалификации ЕСПЧ и других международных актов, неявка прокуроров, неоправданно завышенный залог и подобные вещи квалифицируются как пытки. То есть речь идет о том, что Павловского будут держать за решеткой фактически для выбивания показаний на Порошенко, на то, чтобы сделать это дело политическим и использовать его для давления на оппозицию. Вероятно, что именно это сейчас происходит. Очень ожидаем разборчивых объяснений от прокуратуры, почему прокуроры не явились. Тем более, что человек из группы прокуроров в суде был", – сказал он.

Народный депутат Нина Южанина подчеркнула, что информация о неосведомленности руководства ОГП по неявке прокуроров в суд выглядит сомнительной.

"Их неявка привела к тому, что человек будет находиться в камере временного содержания еще месяц. Это месяц пыток над невиновным человеком. И это себе позволяют наши служащие, то есть прокуроры, содержащиеся за счет бюджета. Дело в безответственности. Почему в случае уважительных причин руководство Генпрокуратуры не было сообщено? Такое впечатление, что от нас узнает сейчас все руководство о том, что произошло в суде. Это все выглядит ложно и надо дождаться правды", – отметила народный депутат.

"Откровенная ложь – это визитная карточка нынешней власти", – подытожил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты "Европейской солидарности" требуют прекратить безосновательное судилище над боевым генералом Игорем Павловским, отметив, что общество не позволит сдать страну.