В деле генерала Павловского на людей давят, пытаясь выжать свидетельства на Порошенко – адвокат

Власть "взяла в заложники" генерала Игоря Павловского и других, чтобы выбить показания на Петра Порошенко. Об этом, отвечая на вопрос журналистов относительно очередного срыва рассмотрения апелляционной жалобы Павловского, заявили адвокаты пятого президента, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Мы, конечно, очень внимательно отслеживаем дело генерала Павловского. Потому что по тем документам, которые уже опубликованы, совершенно очевидна ситуация, когда на четырех человек давят. С одной большой целью – получить от них лживые, придуманные следствием показания против Порошенко", – подчеркнул адвокат Илья Новиков.

"Это уже не какая-то хитрая схема, это достаточно прозрачно читается. Что мы видим сегодня. Заседание Апелляционного суда по делу Павловского по его апелляционной жалобе, которая по закону должна рассматриваться в течение пяти суток, чтобы человек не находился под стражей, пока его дело не пересмотрел апелляционный суд, происходит тогда, когда двухмесячный срок, на который его арестовали, уже истек. Первое нарушение", – заметил Новиков.

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"Мы знаем, что правосудие, предоставленное слишком поздно – это правосудие, в котором отказали. Оно даже не было предоставлено – сегодня не состоялось заседание. Смотрите, какое совпадение факторов: судья ушла в отпуск: не появились прокуроры; Павловского не доставили с СИЗО, потому что следователь не дал суда разрешение его оттуда доставить. Почему вообще следователь может запретить или не запретить человеку предстать перед судом, а суд выслушать этого человека? И как вишенка: когда суд согласился заслушать Павловского по видеосвязи, оказалось, что в СИЗО именно в этот день не работает интернет", – сказал Новиков.

"Однозначно это скандальное лишение генерала Павловского базового права – права на доступ к правосудию, права быть выслушанным судом, которое он не получил. Мы видим, что уже продолжили заново срок содержания под стражей на следующий период. А Апелляционный суд Киева все еще не высказался – законно ли избрали содержание под стражей в первый раз. Мы понимаем, что это незаконно", – подчеркнул Новиков.

"Власть просто взяла Павловского и других в заложники и держит их, издевается над ними, чтобы заставить их дать какие-то клеветнические показания. Конечно, эти люди пока держатся", – резюмировал адвокат Игорь Головань.