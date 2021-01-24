В четырех областях Украины проходят повторные местные выборы: кого выбирают
В Украине в воскресенье, 24 января, стартовали повторные местные выборы в некоторых населенных пунктах Сумской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областей.
В частности, жители Конотопа на Сумщине избирают нового мэра после смерти победителя голосования от 25 октября. Об этом информирует сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Украинцы выбирают депутатов советов:
городских – 1 человек;
поселковых – 13 человек;
сельских – 40 человек.
Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за смерти избранного на эту должность Александра Лугового. Он умер в ноябре 2020-го от осложнений коронавирусной болезни.
Желание возглавить Конотоп выразили семь кандидатов, среди которых и действующий городской глава Артем Семенихин.
На выборах 25 октября Луговой победил его с результатом в 37,34% голосов избирателей (у Семенихина было 31,8%).
Помимо этого, 24 января проходят повторные выборы голов:
Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковщина);
Улановского сельского совета (Винничина);
Мурованского сельского совета (Львовщина).
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января перевыборы состоялись в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском на Черниговщине.