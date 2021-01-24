В четырех областях Украины проходят повторные местные выборы: кого выбирают

В Украине в воскресенье, 24 января, стартовали повторные местные выборы в некоторых населенных пунктах Сумской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областей.

В частности, жители Конотопа на Сумщине избирают нового мэра после смерти победителя голосования от 25 октября. Об этом информирует сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Украинцы выбирают депутатов советов:

городских – 1 человек;

поселковых – 13 человек;

сельских – 40 человек.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за смерти избранного на эту должность Александра Лугового. Он умер в ноябре 2020-го от осложнений коронавирусной болезни.

Желание возглавить Конотоп выразили семь кандидатов, среди которых и действующий городской глава Артем Семенихин.

На выборах 25 октября Луговой победил его с результатом в 37,34% голосов избирателей (у Семенихина было 31,8%).

Помимо этого, 24 января проходят повторные выборы голов:

Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковщина);

Улановского сельского совета (Винничина);

Мурованского сельского совета (Львовщина).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января перевыборы состоялись в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском на Черниговщине.