В бюджете-2022 правительство запланировало очередное ограбление украинцев, – Шахов

Власти еще раз решили построить главную смету страны по принципу: власти – увеличение расходов, людям – ухудшение условий жизни, так народный депутат Украины от "Нашего края" Сергей Шахов, прокомментировал Бюджет-2022.

"Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции, а выделенная на субсидии сумма будет меньше, чем в этом году, – еще до роста тарифов. В то же время расходы на обеспечение органов власти существенно растут уже второй год подряд", – подчеркнул Шахов.

По его словам, на социальную защиту и социальное обеспечение в бюджете-2022 будут выделены на 7,3 млрд грн больше по сравнению с планом на 2021 год. Однако если учесть инфляцию, то реальные расходы будут сокращены на 4%.

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"Расходы на соцзащиту увеличатся всего на 2,3%, а это втрое меньше прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджет-2022, – 6,2%. На самом деле инфляция в 2022 году может превысить вдвое прогнозный показатель и достигнуть около 11 – 12 (як і в 2021 році). Тож найбільш незахищені українські громадяни в 2022 році будуть жити ще бідніше, ніж у 2021 році", – пояснив нардеп.

Напомнил он также, что прожиточный минимум, заложенный в госбюджете-2022, так и остался вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики. Кроме того, меньше, чем в этом году, заложили члены правительства и на субсидии – 41,4 млрд грн на следующий год против 44,2 млрд грн в этом году, при значительном росте тарифов.

В то же время, как отметил представитель "Нашего края", по сравнению с нынешним годом, будут увеличены расходы на органы власти: на Кабмин (+22%), на Офис Генерального прокурора (+22%), Государственную таможенную службу (+14%), Государственную налоговую службу (+5%).

"На фоне сокращения субсидий и социальных расходов на себя власти решили не экономить. Даже когда кажется, что власти предусматривают уменьшение расходов на некоторые госструктуры в 2022 году, следует учесть, что это происходит после стремительного увеличения расходов на эти структуры в 2021 году. В сравнении с 2020 годом расходы на Кабинет министров (Секретариат) выросли почти в 1,5 раза, а на Офис Генерального прокурора – почти вдвое", – подчеркнул Сергей Шахов.

"Наш край" выступает категорически против желания власти экономить на беднейших украинцах и призывает ее внести изменения в Государственный бюджет на 2022 год с целью:

– увеличить расходы на субсидии не менее 50 млрд грн;

– повысить прожиточный минимум до фактического прожиточного минимума, то есть вдвое;

– сократить расходы на власть не менее чем на 30%;

– просмотреть макропоказатели (заниженная инфляция, заниженный номинальный ВВП) с более реальными прогнозами, что приведет к автоматическому увеличению прогнозных номинальных доходов госбюджета, а дополнительные суммы направить на социальную защиту беднейших.