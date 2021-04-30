В Белом доме подтвердили подготовку встречи Байдена и Путина: Украина – в приоритете

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина предварительно планируется на лето в одной из европейских стран.

Среди приоритетных вопросов – присутствие российский войск возле границы Украины и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, заявили в Белом доме.

Так, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что главная цель переговоров, которые могут состояться в рамках саммита Россия-США, – снизить градус напряжения в отношениях между странами. Его заявление во время выступления на Аспенском форуме по безопасности приводит Defense News.

Салливан добавил, что 30 апреля обсуждал подготовку встречи президентов со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Сейчас стороны ищут место для ее проведения.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 30 апреля добавила, что информации по срокам встречи пока нет, однако повестка дня может включать вопрос скопления войск РФ возле украинских границ, а также приговор Навальному.

Она добавила, что окончательно темы утвердят уже после согласования встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным. Тогда американский лидер выразил поддержку Украине и предложил президенту РФ провести встречу.