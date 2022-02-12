В Белом доме готовят новые переговоры Байдена и Путина: будут говорить об Украине

Государственный департамент готовит новые переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Главой темой станет Украина.

Об этом изначально сообщил CNN со ссылкой на источники в Госдепе. Позднее информацию подтвердили советник Байдена и пресс-секретарь Путина. По словам последнего, разговор запланирован на 12 февраля.

"Сотрудники дипломатического ведомства заняты подготовкой встреч между официальными лиами США и России на разных уровнях (в том числе и президентов)", – пишет CNN, уточняя, что речь будет идти об угрозе вторжения в Украину.

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На брифинге советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что переговоры глав государств состоятся, но не назвал дату. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они состоятся 12 февраля по инициативе американской стороны.

Также на этот день запланированы переговоры между Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время Салливан, комментируя информацию СМИ о дате и способе вторжения в Украину, сказал, что американская разведка полагает, что Путин еще не принял окончательного решения о нападении. Его слова приводит The Guardian.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО.