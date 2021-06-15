В 2020 году партии собрали более двух миллиардов гривен

Поступления партий и их региональных отделений в 2020 году достигли 2 млрд 69 млн гривен. Львиная доля "доходов" – это частные взносы, собранные накануне и во время местных выборов.

Об этом свидетельствует анализ ЧЕСТНО, проведенный на основе данных финансовой отчетности, обнародованной Минцифрой и Государственной налоговой службой Украины (ГНС). Происхождение большинства средств неизвестно.

На данный момент данные ГНС являются единственным источником информации о финансовом состоянии политических партий. В марте 2020 году в рамках борьбы с последствиями пандемии нардепы инициировали ряд изменений в законы, призванные помочь бизнесу пережить последствия локдауна.

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Впрочем, только партии получили эксклюзивное право не подавать часть финотчетности до завершения карантина. Большинство активных партий такой возможностью воспользовались и уже больше года не подают отчетности в Нацагентства по предупреждению коррупции. Это касается и парламентских партий, которые получают из госбюджета сотни миллионов гривен на свою уставную деятельность. Именно отчеты, представленные в НАПК, являются ключевым источником информации о донорах политических партий и об их расходах, ведь они детализированные и, главное, публичные.

Но решение парламента не распространяется на налоговую отчетность партий и их ячеек.

Обнародована ГНС налоговая отчетность содержит только общие суммы "дохода" партий в 2020 году и, в отличие от отчетности, представляемой в НАПК, не раскрывает сведений о происхождении средств и расходы партий. Среди данных по 432 тыс. юридических лиц ЧЕСТНО удалось обнаружить почти 3 тыс. отчетов политических партий и их региональных отделений.

Хоть какой-то доход указан в отчетах 133 партий. Ожидаемо, лидерами по поступлениям являются парламентские партии, впрочем, самые высокие места в рейтинге им обеспечивает прежде всего государственное финансирование. В 2020 году пять партий получили 213 млн гривен в качестве государственного финансирования уставной деятельности, а также 467,3 млн гривен в качестве компенсации расходов на ведение предвыборной кампании (выборы в Верховную Раду 2019 года). Поэтому с более 2 млрд поступлений 680 млн – это государственные средства. Еще 1,4 млрд гривен – поступления от частных доноров.

Не считая государственного финансирования, больше всего средств в 2020 году собрали "Слуга народа", "Пропозиція", "За майбутнє", "Европейская солидарность" и УДАР. В десятке финансово успешных партий сразу четыре "новичка" на политическом поле – "Пропозиція", "За майбутнє", "Победа Пальчевского" и Блок Кернеса. Впрочем, кадрово эти партии новичками никак не назовешь. Значительная часть их кандидатов были действующими депутатами и даже городскими головами.

Безоговорочным лидером по поступлениям в 2020 году стала "Слуга народа". Совокупные "доходы" (про)президентской партии превышают 445 млн гривен, из которых 185 млн – это бюджетные средства (70 млн госфинансирования и почти 115 млн компенсации за избирательную кампанию). Частные поступления партии составляют около 260 млн гривен (в 2019 году частные поступления составили 252 млн). "Слуги" собирали средства прежде всего на счета новосозданных региональных организаций – больше всего на киевскую городскую (87,5 млн), киевскую областную (39 млн), одесскую областную (27,7 млн) и харьковскую областную (22,8 млн) организации. Всего в данных ГНС удалось идентифицировать 25 ячеек "Слуги народа", каждая из которых показала годовой доход не менее 1,2 млн гривен.

Существенно уступает "слугам" "Европейская солидарность". Доход партии в 2020 году составляет 262 млн гривен, из которых 122 млн – это частные поступления. Среди ячеек ЕС в 2020 году самые высокие показатели в киевской городской (54 млн), львовской (20 млн), днепропетровской (12 млн) и черкасской (7 млн) областных (территориальных) организаций.

К лидерам по поступлениям входят также "Голос", "Батьківщина" и ОПЗЖ, впрочем, все три партии большинство средств получили из госбюджета, тогда как частные поступления не превышают 35%.

Из десятки лидеров по поступлениям только "Победа Пальчевского" подала в НАПК отчеты о доходах и расходах за весь 2020 год. Именно в этих отчетах содержатся имена доноров и суммы взносов. Другие партии с представлением детализированной отчетности медлят, хотя благодаря этим средствам они получили поддержку избирателей и, как следствие, доступ к миллиардным бюджетам и ресурсам общин.

Среди партий, которые выдвигали кандидатов только в одной области, высокие финансовые показатели у Блока Кернеса (Харьковщина), "За конкретные дела" (Хмельницкая область) и Блока Вилкула (Днепропетровщина).

Скорее всего, данные финотчетности не полные, поэтому общая сумма поступлений в 2020 году может быть больше 2 млрд гривен. Обнародованные ГНСУ данные содержат отчеты менее 3 тыс. юридических лиц партий (с ячейками), тогда как статус юридического лица имеют по крайней мере 7,2 тыс. ячеек. Все они должны подавать налоговую отчетность.

Вместе с тем данные ГНС не содержат отчетов значительной части центральных ячеек партий. ЧЕСТНО удалось обнаружить лишь 204 центральные партийные отчеты, тогда как в Украине зарегистрировано около 370-380 партий. Часть из них существует только на бумаге, однако в данных не удалось обнаружить, например, основного отчета партии "Наш край". В 2020 году эта партия вела довольно масштабную общенациональную кампанию, которая, скорее всего, оплачивалась из центральных счетов. Ни одна из региональных ячеек "Нашего края" не показала больше 5 млн гривен поступлений. Также в данных отсутствуют отчеты части региональных партий, которые по итогам выборов получили мандаты в местных советах.

Напомним, в январе 2021 года группа депутатов "Слуги народа" зарегистрировала законопроект, которым предлагается восстановить финотчетность партий. Уже через несколько недель его поддержал профильный комитет. Однако судьба законопроекта неизвестна, ведь с тех пор его так и не внесли в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады.

Движение ЧЕСТНО связывает это с решениями НАПК по остановке госфинансирования, которое касалось "Батьківщини", "Голоса" и "Слуги народа". Согласно выводам проверки финансовых отчетов упомянутых партий, НАПК проявляло признаки завышения стоимости услуг, а также признаки фиктивности операций. Как следствие, в марте нардепы зарегистрировали законопроект (№ 5253) которым, в частности, предлагается признать НАПК неуполномоченным оценивать рыночность стоимости услуг признаки фиктивности сделок. Кто должен осуществлять такую оценку вместо НАПК, в законопроекте не указывается. Инициаторами поправок выступили представители всех фракций и групп Верховной Рады.

Группа экспертных и общественных организаций в совместном заявлении призвали парламент отказаться от рассмотрения законопроекта № 5253 и восстановить финансовую отчетность для политических партий.