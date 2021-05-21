Уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, – Шмыгаль

В Украине уже более 60% граждан выразили желание вакцинироваться против коронавируса. Тогда как в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

Такие цифры, ссылаясь на опрос от ЮНИСЕФ, назвал премьер-министр Денис Шмыгаль. Их он озвучил на заседании Верховной Рады 21 мая, отчитываясь о последней работе правительства.

"В начале года по разным социологическим опросам примерно 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", – отметил глава Кабмина.

Здесь он поблагодарил нардепов за то, что те помогали реализации кампании иммунизации в Украине – доносили информацию о важности прививок, а также показывали на своем примере и вакцинировались от COVID-19.

Он добавил, что сейчас в стране достигнуты договоренности в целом на получение 34 миллионов доз вакцин против коронавируса и еще 8 млн, которые должны поступить по международной инициативе COVAX. В планах – вакцинировать большинство взрослого населения Украины до конца года.

Отметим: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что в случае избрания его министром здравоохранения в стране вакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев за летний период. То есть он обязался сделать 10 млн прививок. Как известно, 20 мая в Верховной Раде Ляшко назначили на должность главы Министерства здравоохранения.

Добавим: по данным опроса Liberty Report в декабре 2020 года, 57,2% украинцев ответили, что будут вакцинироваться против COVID-19, когда препарат станет доступен в стране. А 42,8% заявили, что не планируют.

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