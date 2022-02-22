Успокойтесь! Путин сделал минимум из того, что хотел
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Читаю ленту, кругом раненные люди.
Будем считать, что это нормально, после пережитого страха.
Путин сделал минимум из того, что хотел.
Давайте жить и работать. Любить и воспитывать детей. Верю в хорошее. Успокойтесь.
Если бы мы реализовали Минск , Украины бы не стало. Было бы 5 стран.
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