Успокойтесь! Путин сделал минимум из того, что хотел

Михаил Бродский
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Политика / Мнения
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19,8 т.
Успокойтесь! Путин сделал минимум из того, что хотел
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Читаю ленту, кругом раненные люди.

Будем считать, что это нормально, после пережитого страха.

Путин сделал минимум из того, что хотел.

Давайте жить и работать. Любить и воспитывать детей. Верю в хорошее. Успокойтесь.

Если бы мы реализовали Минск , Украины бы не стало. Было бы 5 стран.

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