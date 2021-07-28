Ускорение вакцинации, переговоры с РФ и новые тарифы: главное из выступления Зеленского на форуме 'Украина 30'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в вопросе переговоров относительно Донбасса все зависит от желания страны-агрессора России принимать в них участие. Он также анонсировал ускорение темпов вакцинации граждан против коронавируса и пообещал "отсутствие сюрпризов" с тарифами на электроэнергию.

Об этом и не только гарант рассказал, открывая 28 июля всеукраинский форум "Украина 30. Децентрализация" и в общении с журналистами. Мероприятие транслировалось онлайн на Facebook-странице Офиса президента (ОПУ) и YouTube, а OBOZREVATEL собрал главные тезисы из выступления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам Зеленского, возвращение временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сохранение жизней людей, уменьшение количества обстрелов и вопрос обмена пленными сейчас зависят от желания Российской Федерации.

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Он добавил, что ситуация в ОРДЛО не может быть решена на уровне децентрализации, а на общенациональном уровне.

"Не надо перебрасывать мяч, мы все понимаем, что все зависит от них. Мы продвигаемся не скоро, но как только возможно", – отметил глава государства.

Президент выразил убеждение, что в Украине наибольшей проблемой в реализации кампании по иммунизации населения от COVID-19 стал отказ граждан от прививок. Однако он заявил, что темпы вакцинации в стране ускорят.

По его словам, Украина наравне с европейскими странами готова к лечению больных коронавирусом.

"Первое, мы готовы, чего не было. По больницам, койкоместам, количеству скорых, зарплат врачей, которые получают 300%, борются с вирусом. В этом случае, с кислородом, со всем этим мы готовы на уровне всех европейских стран", – добавил он.

Президент назвал "фейковой информацией" то, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для украинцев будут выше. Он отметил: необходимо "сделать все, чтобы цена для населения не поднималась". Также добавил, что вынес соответствующий вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Уже на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет. Считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", – сказал Зеленский.

Отметим: участники форма "Украина 30" 28 июля собрались обсудить роль местного самоуправления в условиях децентрализации полномочий, цифровизацию как движущую силу развития общин, децентрализацию на Донбассе в контексте Минских договоренностей. Также были запланированы дискуссии по привлечению инвестиций, реализации инфраструктурных проектов и развитию медицины в объединенных территориальных общинах, сотрудничества ОТО. В рамках мероприятия должно было пройти заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на форуме "Украина 30" 13 июля Владимир Зеленский рассказал о гарантиях для страны по транзиту газа в том случае, если будет запущен российский газопровод "Северный поток-2". Президент заверил в предоставлении защиты каждому национальному сообществу и поделился мыслями о том, каким должен быть закон о языке.