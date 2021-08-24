Умер бывший нардеп и глава КГГА Бондаренко

Умер бывший народный депутат Верховной Рады, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Ему было 68 лет.

Об этом в Facebook сообщила депутат фракции "Батьківщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова. Причина смерти не сообщается.

"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Пусть земля будет пухом", – написала политик.

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Владимир Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области. Он пять раз был нардепом (II-IV и VI-VII созыва Верховной Рады). В 2014 году возглавлял КГГА. Также был руководителем киевской городской организации партии "Батьківщина". У Бондаренко осталась жена и двое взрослых дочерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове на 45 году жизни скончался известный предприниматель Левко Пидлисецкий. Он много лет возглавлял крупные энергетические предприятия и входил в наблюдательный совет "Укрэнерго".

Также в возрасте 59 лет ушел из жизни известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.