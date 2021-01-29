"Укроборонпром" хотят превратить в акционерное общество: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла за основу законопроект №3822, которым предусматривается преобразование государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество.

В целом документ касается реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. За него в первом чтении проголосовали 227 нардепов.

В частности, проектом закона предлагается определить особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования "Укроборонпрома" в АО. Тогда как государственные унитарные предприятия, среди которых и казенные, входящих в состав госконцерна – в хозяйственные общества. Также документ регулирует управление и распоряжение их имуществом и направлен на обеспечение экономической безопасности и защиты интересов государства.

Предполагается, что проведение реформирования "Укроборонпрома" и его участников будет осуществляться в несколько этапов.

Подготовка участников концерна к реорганизации и преобразование его в акционерное общество.

Нормы законопроекта, которыми урегулирован этот этап, направленные на обеспечение осуществления мероприятий по распоряжению имуществом в контуре госконцерна, которые позволят создать соответствующую структуру и материально-техническую базу госпредприятий, необходимые для дальнейшей успешной корпоратизации.

Образование отраслевых бизнес-объединений (ГБО) в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".

Отмечается, что управление корпоративными правами (долями в уставном капитале) в отношении ГБО будет осуществлять акционерное общество, образованное на базе концерна.

Нормами законопроекта также определяется порядок и особенности образования хозяйственного общества в оборонно-промышленный комплекс, ограничения в деятельности предприятия в процессе его прекращения путем преобразования, порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества и особенности функционирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что субхолдинг "Радарные системы" станет "первой ласточкой" в структуре нового холдинга "оборонительных систем Украины". Последний создадут вместе с еще одним – "Аэрокосмические системы Украины" в процессе реформирования госконцерна, оба будут заниматься исследованиями, разработками, производством и сбытом продукции.