Украинцы ждали от Зеленского ответов, а увидели технологию власти, – Яценюк

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне, состоявшемся 26 ноября, должен был сказать украинцам о реальной угрозе вторжения России, заверить их в защите и призвать международных партнеров к поддержке Украины. Однако общение главы государства с журналистами стало технологией для отвлечения внимания от резонансных событий.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 26 ноября. По словам политика, самое главное, что должен был сказать глава государства – это то, что он верит в Вооруженные силы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Страна ожидала, что глава государства выйдет и скажет: "У нас есть российская угроза. Я как президент обращаюсь к народу: знайте, что верховный главнокомандующий понимает, как защитить страну. Обращаюсь к западным партнерам и требую саммита стран-союзников – США, Британии, Германии, Франции. Я верю в ВСУ", – сказал Яценюк.

Видео дня

Политик отметил, что высказывания Зеленского о том, что ему стыдно за украинскую разведку, недопустимы.

"Эти люди защищают Украину. Не Зеленский стоит под выстрелами россиян. Он должен руководить и сделать так, чтобы ему доверяли ВСУ, уважать каждого военнослужащего и разведчика", – сказал экс-премьер.

По мнению Яценюка, Зеленский должен был ответить на вопрос о росте смертности от коронавируса и энергетическом кризисе, и заверить украинцев, что знает, как решить эти проблемы.

"Это то, чего ожидала страна от президента. Пресс-конференция была не разговором со страной, а политической технологией, как отвести внимание от вопросов, ответы на которые требует общество. От оффшоров, от того, кто провалил операцию по захвату "вагнеровцев", и как Украина будет выходить из энергетического и экономического кризисов", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, озвученные Зеленским заявления об угрозе государственного переворота в Украине содержат признаки манипуляции. Они могут иметь негативные последствия для главы государства и привести к тому, что украинцы перестанут ему доверять, заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.