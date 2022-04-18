"Украинцы и мир заберут у России намного больше": Зеленский заявил о начале оккупантами битвы за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 54-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Глава государства сообщил, что оккупанты начали битву за Донбасс, но Украина будет защищаться и бороться.

Обращение было опубликовано пресс-службой ОП вечером 18 апреля. Зеленский подчеркнул, что ракетные атаки России по украинским городам приводят только к ракетной самодемилитаризации РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Россия не сбавляет темпов использования ракет против Украины, хотя уже должна бы осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это, а когда будут закрыты еще и все используемые лазейки", используемые до обхода санкций и когда будут введены еще более жесткие ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным", – сказал он.

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Президент добавил, что удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты у Украины.

Глава государства подчеркнул, что вся территория Украины будет освобождена от оккупантов – это только вопрос времени. В то же время, по его словам, российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении.

"Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого – нам не нужно", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что правительство разрабатывает комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины. Речь идет не только об объеме физической работы, но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна в дальнейшем.

Он также назвал основные приоритеты для Украины в послевоенное время.

"Для малого и среднего бизнеса должны обеспечить максимально комфортную и свободную среду с точки зрения налогов и административных отношений. Конечно, цифровизация – это топ-приоритет. Также топ-приоритет для нас – это безопасность. Оборонный потенциал должен быть на новом уровне. Конечно, что нужно довести до результата судебную, антикоррупционную и другие важные реформы. Но все это должно работать на конкретное видение того, какой будет Украина", – подчеркнул президент.

Неотъемлемым элементом такого стратегического видения страны после войны, по его словам, является вступление Украины в Европейский Союз.

"Сегодня произошло историческое событие – проходим один из этапов перед вступлением в ЕС. Мы передали ответы на опросник, который получили от Урсулы фон дер Ляйен, президентки Еврокомиссии, и Жозепа Борреля, руководителя европейской дипломатии. Каждое государство, присоединившееся к Евросоюзу, проходило через такую же процедуру с опросником. Разница лишь в том, что у них это занимало годы, а у нас чуть больше недели. Уже в ближайшее время мы передадим вторую часть ответов. И рассчитываем, что европейское решение будет быстрым", – добавил Зеленский.

По его словам, статус кандидата в члены Евросоюза откроет Украине беспрецедентные в нашей истории возможности для восстановления и модернизации.

Соответствующие переговоры о поддержке программы восстановления страны ведутся как со странами на двустороннем уровне, так и с международными финансовыми институтами.

"Конечно, будем по максимуму привлекать глобальный бизнес. Но мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы рабочие места и добавленная стоимость создавались в Украине. Так что локализация будет и в дальнейшем важным для нас процессом", – отметил президент.

Он сообщил, что подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 24 из них посмертно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к партнерам с призывом активизировать военную помощь нашей стране, которая борется с полномасштабной агрессией России. Сейчас нам очень нужно оружие, потому что оккупанты активно готовятся к наступлению на востоке Украины.