Промедление с оружием – разрешение России убивать украинцев: Зеленский призвал партнеров активизировать помощь для фронта

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом активизировать военную помощь нашей стране, которая уже 53 дня борется с полномасштабной агрессией России. Сейчас нам очень нужно оружие, потому что оккупанты активно готовятся к наступлению на востоке Украины.

Но некоторые страны, уже получившие запросы от нашего государства, до сих пор на них не ответили по ряду пунктов. А по другим они готовы начать поставки вооружения только в мае. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 17 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание – это разрешение России забирать жизни украинцев. Именно так Россия это трактует. Именно так не должно быть в реальности", – отметил украинский лидер.

Видео дня

Он выразил благодарность тем партнерам Украины, которые уже оказали помощь и продолжают это делать, и отметил, что украинские военные выкладываются на максимум, чтобы обеспечить оборону всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые россияне хотят стереть с лица земли.

Сложная ситуация также в Харькове, который хаотично обстреливают оккупантами. Только сегодня от ударов войск РФ там погибли пять человек, а за последние несколько дней – 18, 106 были ранены.

"Это не что иное, как сознательный террор. Минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов, против обычных гражданских людей", – сказал Зеленский.

В частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях уже 53 дня зверствуют россияне. Они строят застенки, похищают представителей местной власти и всех, кого считают нужным, шантажируют учителей, воруют пенсии, которые выплатили украинцам, блокируют и отбирают гуманитарную помощь, доводя людей до голода.

"Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответ на попытку рублевой оккупации", – подчеркнул гарант.

О санкциях

Зеленский подчеркнул, что ответом на действия РФ должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем, так как они являются неотъемлемой частью оккупационной машины.

В то же время, с каждым днем растет необходимость эмбарго на поставку нефти из России.

"Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия открыто использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать", – добавил президент.

О переселенцах

Президент Украины рассказал, что сейчас продолжается эвакуация людей из районов, охваченных боевыми действиями. Правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Все украинцы, которые уже добрались до более безопасных мест, могут получить денежную помощь на проживание – это 2 тысячи гривен ежемесячно на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить выплаты можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а уже со среды – в приложении Дія.

Кроме того, через Дію продолжают принимать заявления о разрушенном или поврежденном жилье.

Зеленский также призвал владельцев бизнеса брать на работу переселенцев. За каждого из них предприятие получит софинансирование расходов на оплату его труда – 6500 гривен. Заявление можно будет подать на портале Дія.

"Сейчас каждое сохраненное и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке ради прекращения войны. Ее защитники готовы сражаться с оккупантами в битве за Донбасс, которая может повлиять на ход всей войны