Украинцам нужен эффективный премьер: вытянуть страну из кризиса сможет Тимошенко, - политолог

Украинцы все больше разочаровываются во власти и стремятся, чтобы страной управляли профессиональные политики с опытом. И если в президентском рейтинге люди все еще поддерживают действующего главу государства, то во главе правительства они хотят видеть эффективного управленца – Юлию Тимошенко.

Об этом написал политтехнолог Тарас Загородний в своем блоге на "Корреспондент.net", опираясь на последнее социологическое исследование КМИС. По его убеждению, лидер "Батьківщини" является единственной альтернативой Зеленскому в социальных вопросах – предлагает эффективные варианты решения проблем, которые действительно беспокоят граждан.

"Тимошенко системно работает в социальной сфере и в этих вопросах является единственной альтернативой Зеленскому. Постоянно торпедирует власти по вопросам тарифов, кризиса в энергетике, непрофессионализме Кабмина и требует ликвидации "Нафтогаза", который постоянно давит на людей высокими тарифами. В последнее время ее темы: недопустимость продажи земли, высокие тарифы, защита малого и среднего бизнеса", – напомнил эксперт.

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В своем блоге он указал, что в отличие от Зеленского, который "уверенно раздает обещания, которых от него ожидают люди, а потом их не выполняет", например заверение не повышать тарифы и поднять зарплаты медикам, Юлия Тимошенко всегда подкрепляет свою позицию и предлагаемые конфигурации действиями. "Законодательные инициативы Тимошенко идут в контексте ее тем", – замечает Загородний.

Неудивительно, что согласно опросу КМИС, 50,9% считает, что для преодоления кризисной ситуации, в которой оказалась страна, нужно сменить премьер-министра, и 20,7% уверены, что лучше всего с этим справится Юлия Тимошенко.

"Она смогла бы решить проблемы в экономике и сохранить рейтинг президента. Тимошенко уже делала это в 2008 году, когда была премьер-министром, смогла вывести страну из кризиса и показала свою эффективность в роли кризисного менеджера. При возможных дальнейших социальных провалах власти она может перетащить на свою сторону еще часть электората, которого эти проблемы коснутся", – констатировал политический эксперт.

Напомним, проведенный 9-17 декабря опрос КМИС показал, что, по мнению 51% респондентов, для вывода страны из кризисного состояния требуется смена премьер-министра. Лучше всего с этой задачей, считают граждане, справится лидер "Батьківщини".